Atık metal parçalardan yaptığı sanat eserleriyle "temiz çevre" mesajı veriyor

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ERZURUM (AA) - TALHA KOCA - Erzurumlu sanatçı Hakan Demir, demir doğrama ve kaynaklama işlemlerinden geçirerek ortaya koyduğu eserleriyle bilinçli toplum ve temiz çevre mesajları veriyor.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu 46 yaşındaki Demir, yaklaşık 4 yıl önce yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra sanat çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.

Çöplerden ve hurdalıklardan topladığı metal ile araba parçalarını Oltu ilçesindeki atölyesinde demir doğrama ve kaynaklama işlemlerinden geçiren Demir, çeşitli sanatsal eserler ortaya koyuyor.

Araç balatasından nesli tükenme tehdidi altındaki "caretta caretta" heykeli yapan Demir, bisiklet zinciri, çivi ve vidaları da kullanarak bugüne kadar 30 çalışma yaptı. Çalışmalarında çevre konularını işleyen Demir, eserleriyle bilinçli toplum ve temiz çevre mesajları veriyor.

Demir'in "caretta caretta" eseri Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da "Dünya Çevre Farkındalık Haftası" dolayısıyla açılan sergide yer alıyor.

- "Atık haline gelmiş araba parçalarını topluyoruz"

Sanatçı Demir, AA muhabirine, bu işe 4 yıl önce heykel bölümündeki hocaları aracılığıyla başladığını söyledi.

Okuldan mezun olduktan sonra kendisini sanatsal olarak daha iyi ifade edebilmek, daha farklı ve güzel eserler ortaya koyabilmek için heykel bölümünde yüksek lisansa başladığını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızda genellikle hurdalıklardan temin ettiğimiz, daha çok ömrünü tamamlamış, atık haline gelmiş araba parçalarını kullanıyoruz. Caretta carettalar, nesilleri tükenen hayvanlar. Çevre kirliliği, hayalet torlar dediğimiz bu atıkların denizlere bırakılması, maalesef deniz canlılarımızı ölüme terk ediyor. Bu caretta caretta çalışmamıza da 'direniş' diyoruz. Ölüme direniyor çünkü oltalar, torlar boyunlarına geçince hayvanların beslenmelerini engelliyor. Çalışmalarımızla hem Çevre Haftası gibi güncel olayları hem de bilinçli bir çevre ve toplum için mesajlar vermeye çalışıyoruz."

Eserlerin yapım süresinin değiştiğine işaret eden Demir, "Yapacağımız çalışmada bazen topladığımız malzemeye göre proje yapıyoruz. Çünkü metali istediğiniz şekle sokmak çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu çalışmalarımızı bir haftada, bir ve iki ayda da yaptığımız oluyor. Çalışmanın büyüklüğüne göre süre uzayabiliyor." diye konuştu.

Demir, yardım kuruluşlarının sergilerinde yer alan eserlerin satılması halinde elde ettiği gelirin bir kısmını da bu kuruluşlara bağışladığını dile getirdi.

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