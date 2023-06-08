Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 149,41 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 138,61 234,00 149,41 ESKS Tavuk eti Kg 41,58 65,00 47,56 HTS Tereyağı Kg 202,40 202,40 202,40 HTS Kaşar peyniri Kg 193,20 193,20 193,20 HTS Yağlı peynir Kg 110,40 110,40 110,40 HTS

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı





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