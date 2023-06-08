Erzurum'da kargo aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kargo aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Turgut Kızıler idaresindeki 25 ADB 012 plakalı otomobil ile Cengiz Dumlu yönetimindeki 25 SD 878 plakalı kargo aracı, merkez Yakutiye ilçesi Sanayiciler Sitesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sadullah Sıra, Ertürk Karaman, Ali Şener ve Mustafa Çutelli yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Kızılel, Dumlu, Sıra, Karaman ve Şener, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Çutelli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.