Erzurum'da düzenlenen Buz Pateni Türkiye Birinciliği, resmi antrenmanlarla başladı

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ERZURUM (AA) - Gençlik Spor Bakanlığı ve Anadolu Yıldızlarınca Erzurum'da düzenlenen 2023 Analig Osman Bayrakdar Sezonu Buz Pateni Türkiye Birinciliği, resmi antrenman bölümüyle start aldı.

Palandöken ilçesindeki 2000'lik Buz Pateni Salonu'ndaki organizasyona Erzurum, Kars, Ardahan, Samsun, Kocaeli ve Bursa illerinden 45 kadın ile 50 erkek olmak üzere 95 sporcu katılıyor.

Buz Federasyonu Antrenörü Önder Arslan, AA muhabirine, yarışlara "Nene Hatun", "Sevgi" ve "Ejder" takımlarından 21 sporcu ile en çok katılım sağlayan takım olduklarını söyledi.

Hedeflerinin müsabakalarda ilk 4'e girmek olduğunu belirten Arslan, yarışlarda, junior, see, dee, F ve G olmak üzere 5 kategori bulunduğunu bildirdi.

Müsabakalar, 11 Haziran'da sona erecek.



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