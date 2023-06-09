ERZURUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen, yaklaşık 50 ilden 203 erkek ve 113 kadın sporcunun katıldığı şampiyona için açılış programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, burada yaptığı konuşmada, boks branşının ülke için çok önemli olduğunu söyledi.

Sporun okullarda başladığının altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Boks branşının gelişmesi ve ilerlemesinde uluslararası alanda sporcular olmak, yarışmalara katılmak, bayrağımızı dalgalandırmak amacıyla bu sporu yapıyorsunuz. Spor okullarda başlıyor. Bununla ilgili de sizleri tebrik ediyorum. Sizlere destek veren tüm okul yöneticilerinizi, beden eğitimi öğretmenlerimize, sizi çalıştıran, antrenör arkadaşlarımızı çok tebrik ediyorum. Velilerimize de sizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı bir organizasyon geçer. "

İlk gün programıyla devam eden şampiyona, 14 Haziran'da sona erecek.

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