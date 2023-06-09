Erzurum’da refüjdeki ağaçları devirerek karşı yola geçen aracın sürücüsü yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum’un Yakutiye ilçesinde refüjdeki ağaçları devirerek yolun karşısına geçen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Enes Mezararkalı yönetimindeki 25 ACL 590 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Stadyumu yolunda refüjdeki bazı ağaçları devirip karşı şeritteki şarampole savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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