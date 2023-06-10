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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurumlu çiftçiler tasarruf için ilaçlamayı dronla yapıyor

AA

Erzurumlu çiftçiler tasarruf için ilaçlamayı dronla yapıyor

ERZURUM (AA) - ŞAHAP ÇAKIR - Erzurum'da bazı çiftçiler, yakıt, su, zaman ve işçi maliyetlerinden tasarruf etmek için hububat ekili arazilerinin ilaçlanmasını dronla yapıyor.

Horasan ilçesinde 15 yıldır çiftçilik yapan Yavuz Yer, AA muhabirine, bu yıl ilk kez zirai dron ile ilaçlama yaptırdıklarını söyledi.

Buğday tarlasında yetişen yabani otları dron yardımıyla ilaçlayıp yok ettiklerini belirten Yer, şöyle konuştu:

"Önceden 100 dekar alanı bir günde ilaçlayabiliyorduk. 4 ton su kullanmamız gerekirken bir günlük işi 100 litre suyla ve 2 saatte bitirdik. Ayrıca tarlamızda traktör kullanımına bağlı olarak herhangi bir lastik izi ve ürün kaybı yaşanmadı. Böylelikle hem zamandan hem yakıttan tasarruf ettik. Traktör ile harcayacağımız mazot, işçilik, kullanılan ilaç ve su miktarı ile zamandan ciddi tasarruf sağladık. Bundan sonra tercihim dron ile ilaçlama olacak."

- "Hızla yaygınlaşmasını öngörüyoruz"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Ayhan da zirai hava aracıyla ilaçlamanın, maliyetleri düşürerek verimliliği artırdığını kaydetti.

İlçede 5 bin 100 çiftçinin 540 bin dekar alanda tarımsal üretim yaptığını anlatan Ayhan, "Bölgemizde üretilen ürünler, çoğunlukla hububat olduğu için zirai ilaçlamaya yüksek oranda ihtiyaç duyuluyor. İlerleyen yıllarda Zirai İnsansız Hava Aracı kullanımının hızla yaygınlaşmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Zirai dron pilotu Yusuf Cem Turan da Erzurum'da insansız hava aracıyla ilaçlama ve gübreleme çalışması yaptıklarına değinerek, "Dönüme atılması gereken etken miktarını, dronlarımız ile bitkinin üstüne düşürmekteyiz. Dron sayesinde yüzde 95 daha az su kullanıyoruz ve ilaçlarda yüzde 30 tasarruf sağlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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