Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini artıran sağanak ve dolu, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Araç sürücüleri özellikle köprü altında biriken su yüzünden ilerlemekte güçlük çekti.



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