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Erzurum'da düzenlenen Buz Pateni Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi

AA

Erzurum'da düzenlenen Buz Pateni Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi

ERZURUM (AA) - Gençlik Spor Bakanlığı ile Anadolu Yıldızlarınca Erzurum'da düzenlenen 2023 Analig Osman Bayrakdar Sezonu Buz Pateni Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Erzurum Palandöken Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yarışlara Erzurum, Kars, Ardahan, Samsun, Kocaeli ve Bursa illerinden 45 kadın ile 50 erkek olmak üzere 95 sporcu katıldı.

Organizasyonda başarılı sporcular törenle ödüllerini aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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