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Erzurumlu kadın girişimci devlet desteğiyle açtığı imalathanede çikolata üretip ev kadınlarına istihdam sağlıyor

AA

Erzurumlu kadın girişimci devlet desteğiyle açtığı imalathanede çikolata üretip ev kadınlarına istihdam sağlıyor

ERZURUM (AA) - TALHA KOCA - Erzurum'da devlet desteğiyle çikolata imalathanesi kuran 43 yaşındaki Şeyda Sönmez Ebren, girişimiyle 8 kadına iş imkanı sundu.

Yakutiye ilçesinde bir süre çiçekçilik yapan iki çocuk annesi Ebren, 2019 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) sunduğu, çikolata üretimiyle ilgili projesine hibe desteği aldı.

Çeşitli kurslarda çikolata üretimi üzerine eğitim alan ve kendini geliştiren Ebren, üretim ve satış yaptığı iş yerini açıp, eğittiği 8 kadına da istihdam sağladı.

Ürünlerini internet üzerinden Türkiye'nin birçok noktasına satan Ebren, hem üretimi hem de çalışan sayısını artırmayı hedefliyor.

- "Çikolata üretimi üzerine özel dersler aldım"

Girişimci Ebren, AA muhabirine, Erzurum'da ev kadınlarının çalışabileceği iş yeri sayısının sınırlı olduğunu, kendisinin bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak için çaba gösterdiğini söyledi.

KOSGEB üzerinden devletten aldığı hibeyle, Lalapaşa Mahallesi'nde ev tipi çikolata imalathanesi kurduğunu, çalışanlarını da kadınlardan seçtiğini ifade eden Ebren, şunları kaydetti:

"Gerekli araştırmaları yaptım. Belirli hocalarla tanıştım. Çikolata üretimi üzerine özel dersler aldım. Yurt dışında eğitim alan hocalar, bana ders verdi. Böylelikle çikolataya ilk adımımızı attık. Ben de bildiklerimi burada öğretiyorum. Günlük 50 kilogram ve 120 çeşit el yapımı Belçika çikolatası üretiyoruz. Hem üretim kapasitesini artırmayı hem de daha fazla sayıda ev hanımını istihdam ederek iş hayatına kazandırmayı planlıyoruz."

Ebren, kadın elinden çıkan çikolataların, sadece Erzurum'da değil yurdun dört bir tarafında büyük beğeni topladığını, her geçen gün daha fazla taleple karşılaştıklarını dile getirdi.

Erzurum ve ülke ekonomisi için bir şeyler yapabileceklerini görmeye başladıklarını anlatan Ebren, "Buna olan inancımız tam. İnşallah, üretim kapasitemizi artırabilirsek, bunu da başarmış olacağız. Erzurum, soğuk ikliminden dolayı çikolata üretimine çok uygun bir bölge. Dolayısıyla iklimsel koşullar da bizim için önemli avantaj oluşturuyor." diye konuştu.

Hiç bilmediği meslek dalında ilerlemiş olmanın, kendisine olan güveni artırdığına işaret eden Ebren, "Hiçbir kadın, çalışmaktan, risk almaktan kesinlikle korkmasın. Hayal gücünüzle hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Bir kadın her şeyi başarabilir." dedi.

İş yerinin çalışanlarından Ayşe Nihal Kartal da hem okuyup hem çalıştığını aktardı.

Kartal, dört gün iş yerinde çalışıp, bir gün de mesleki eğitim merkezine gittiğini belirterek, "Hem çalışıp para kazanıyorum hem de lise eğitimi görüyorum. İşimizi seviyoruz, eğlenceli bir iş. Kolaylıkla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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