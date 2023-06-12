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Erzurum'da "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları" görüşüldü

AA

Erzurum'da "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları" görüşüldü

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın katılımıyla "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Bölge Toplantısı" düzenlendi.

Zühtü Arslan, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen ve iki gün sürecek toplantıda yaptığı konuşmada, tarih boyunca farklı kitaplara, şiirlere konu olan Erzurum'da, Anayasa Mahkemesi kararlarının sonuçlarının, subjektif ve objektif etkilerinin ele alındığı bölge toplantılarının 5'incisini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Toplantılarla yüksek yargı ve derece mahkemeleri ile bölge adliye ve idare mahkemelerinin başkan ile üyelerini bir araya getirme fırsatı bulduklarını ifade eden Arslan, "Bu toplantılarla özellikle bireysel başvuruda verilen kararların uygulanmasının bir anlamda gözlemlenmesini yaşamış, kontrol etmiş ve kendimize ayna tutmuş oluyor, eksiklerimizi görme ve değerlendirme fırsatı buluyoruz." dedi.

Arslan, bilinen ilk yazılı kaynaklarda devletin temel gayesinin, adaleti sağlayarak insanların huzur içinde bir arada yaşamasına imkan oluşturmak olduğunun vurgulandığını belirterek, şehirler ile ülkeleri yaşanabilir ve kalıcı kılacak temel değerin adalet olduğuna işaret etti.

- "Bireysel başvuru, ülkemizdeki en büyük kazanımlardan biridir"

Toplantıya katılanlara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Arslan, "Bireysel başvuru, hukuk alanında ülkemizde gerçekleşen en büyük kazanımlardan biridir. Bu kazanıma sahip çıkmak sadece Anayasa Mahkemesinin değil tüm kurum ve kuruluşların ortak görevidir." diye konuştu.

Şu ana kadar Anayasa Mahkemesinin pilot karar usulüyle sonuçlandırdığı başvuruların yalnızca birinde ihlal kararı doğrultusunda yasal değişiklik yapıldığını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Umarım yeni yasama döneminde, ihlal kararları doğrultusunda gerekli yasal değişiklikler süratle ele alınır ve yeni ihlallerin ortaya çıkması önlenir. Anayasa Mahkemesi geçen ay verdiği ancak henüz yayımlanmamış olan iki kararda, kanundan kaynaklanan ihlallerin giderimi konusunda bir adım daha atmıştır. Bu başvurularda, daha önce olduğu gibi, ihlale neden olan ve kanundan kaynaklanan yapısal sorunların giderilmesi için kanun koyucuya bildirimde bulunulmasına karar verilmiştir. Bunun yanında aynı başvurularda Anayasa’nın 152. Maddesi'ne göre somut norm denetimine gidilmesi veya Anayasa’nın 90. Maddesi'nin son fıkrasının uygulanması için yeniden yargılama yapılmasına da karar verilmiştir. Böylece bireysel başvuruda hak ihlallerine neden olan kanun hükmünün en hızlı şekilde hukuk aleminden kaldırılması amaçlanmıştır."

- "Sosyal medya ve internet ortamında algı gerçeğin önüne geçti"

Erzurum Valisi Okay Memiş ise misafirleri kadim şehirde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün 'sosyal medya' diye bir platform var. Sosyal medya ve internet ortamında algı gerçeğin önüne geçti, çok zorlanıyoruz. Bütün dünyada da hukuk daha sonra bu işin peşinden geliyor ama biz linci yemiş oluyoruz. Öyle bir lince maruz kalıyoruz ki o alanda biz doğruyu anlatana kadar iş işten geçmiş oluyor. Biz kamu yöneticilerinin en çok zorlandığı bu alanda, hukuki düzenlemeyi mutlaka siz değerli hukuk adamlarının sağlayacağına inanıyoruz."

Konuşmaların ardından "Anayasa Mahkemesi Kararlarının Objektif Etkisi" oturumuyla devam eden toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Avrupa Konseyi Türkiye Birim Başkanı Könül Gasımova, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin ile çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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