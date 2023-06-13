6 yaşındaki Emir, ağlayarak başladığı sürat pateninde Türkiye şampiyonu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 yaşındaki Emir, ağlayarak başladığı sürat pateninde Türkiye şampiyonu oldu

AA

6 yaşındaki Emir, ağlayarak başladığı sürat pateninde Türkiye şampiyonu oldu

ERZURUM (AA) - TALHA KOCA - Kısa kulvar sürat patenine (Short Track) ağlayarak başlayan 6 yaşındaki Emir Faruk Aktaş, Erzurum'da düzenlenen organizasyonda kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Erzurum’da 1 yıl önce henüz 5 yaşındayken buz üzerinde duramadığı için ağlayarak ailesinin isteğiyle sürat patenine başlayan Aktaş, bu spordaki ilk senede Kocaeli'de düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-2'de Türkiye 3.'sü oldu.

Minik sporcu Aktaş, Erzurum'da 10-11 Haziran’da düzenlenen 2023 Analig Osman Bayrakdar Sezonu Buz Pateni Türkiye Birinciliği yarışlarında G kategorisi 333 metrede Türkiye şampiyonu, aynı kategoride 111 metrede ise Türkiye 2'ncisi olmayı başardı.

İlk şampiyonluğuyla moral bulan Aktaş, ailesini ve antrenörünü de gururlandırdı.


- "Ne kadar ağlasam da çok mutlu olmuştum"


Emir Faruk Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürat patenine ağlayarak başladığını söyledi.

Bu sporu uzun yıllar yapmak istediğini ifade eden Aktaş, "Hocalarım sayesinde başladım. Bu sebeple hocalarımı da bu sporu da çok seviyorum. İlerideki en büyük hedeflerim arasında bu branşta milli sporcu olabilmek var. Ülkemi uluslararası liglerde temsil etmek istiyorum. Buraya geldiğimde ne kadar ağlasam da çok mutlu olmuştum." dedi.

Baba Fatih Aktaş, oğlunun spora severek devam ettiğini belirterek, "Buz patenine ilk başladığında çekingendi ve gelmek istemiyordu. Salona girerken ağlıyordu ancak hocalarının motive etmesiyle bu sıkıntıları atlattık ve şu an gayet iyi gidiyor. Şükürler olsun herhangi bir sakatlık yaşamadık. Son yarışlarda da elde ettiği başarılar bizleri çok gururlandırdı." diye konuştu.

Anne Sema Aktaş ise oğlunun öğrenme aşamasındayken buzda defalarca düşüp kalktığını ve her geçen gün bu sporu daha çok sevdiğini anlattı.


- Antrenör Yulia Karadağ: "Artık profesyonel spor hayatına atıldı"


Antrenör Yulia Karadağ da haftada 6 gün, 3'er saat antrenman yaptıklarından bahsetti.

Emir Faruk'u sıfırdan alıp yetiştirdiklerini söyleyen Karadağ, "Buzun üstünde duramıyordu ve yürüyemiyordu. Hiçbir şey bilmiyordu ama 1 yılda gereken çalışmalarımızı yaptık. Bir saati ısınma olmak üzere 2 saat buz antrenmanı ve son bir saat de soğuma antrenmanı yapıyoruz. Çocuk artık profesyonel spor hayatına atıldı. Bu kadar kısa sürede üstün başarılar elde etti. Daha da iyi olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da uçurtmalar, yetim ve depremzede çocuklar için yükseldi
YEREL HABERLER Erzurum'da uçurtmalar, yetim ve depremzede çocuklar ...
Erzurum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
AYM Başkanı Arslan: İhlal tespiti kanundan kaynaklıysa, kanun hükmü ortadan kaldırılmalı
YEREL HABERLER AYM Başkanı Arslan: İhlal tespiti kanundan ...
Erzurum'da "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları" görüşüldü
YEREL HABERLER Erzurum'da "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal ...
Erzurumlu kadın girişimci devlet desteğiyle açtığı imalathanede çikolata üretip ev kadınlarına istihdam sağlıyor
YEREL HABERLER Erzurumlu kadın girişimci devlet desteğiyle açtığı ...
Erzurum'da düzenlenen Buz Pateni Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Erzurum'da düzenlenen Buz Pateni Türkiye Birinciliği ...
Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor
YEREL HABERLER Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.