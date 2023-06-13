Palandöken Belediyesi, 12 Mart Parkı'nı kent meydanına dönüştürüyor

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ERZURUM (AA) - Palandöken Belediyesince Kayakyolu semtindeki 12 Mart Parkı kent meydanına dönüştürülecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palandöken Belediyesince Kayakyolu girişinde bulunan 12 Mart Parkı'nın, kent meydanına dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı.

Estetik ve işlevsel açıdan birçok özelliğe sahip kent meydanındaki 4 bin metrekare alanda, mevcut ağaçların genel bakamının yanı sıra, çam, ladin, süs elması, süs kirazı ve huş ağacı dikimi yapılacak.

Taş meydan zemin kaplaması, kent donatısı montajı, ahşap oturma yerleri, aydınlatma sistemi, süs çalısı ve mevsimlik çiçek dikimi ile söz konusu alan estetik görünüme kavuşacak.

Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kent meydanının ilçede ilk olacağını, Palandöken’de kent kimliği ve estetiğini ön plana çıkaracak yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.

Zemin ve çevre düzenlemesi, aydınlatma sistemi, peyzaj uygulamalarıyla Palandöken’e yakışır kent meydanı için çalışmalara başladıklarını kaydeden Sunar, "İlçemizin imajına katkı sağlayacak kent meydanı, prestij projelerimiz arasındaydı. Palandökenlilere hayırlı olsun. Palandöken’i huzur dolu yaşam alanlarıyla cazibe merkezi yapıyoruz. 2023 yılı çalışma sezonunda, Yıldızkent, Kayakyolu, Maksutefendi ile Telsizler'de yeşil alan ve park çalışmalarımız hızla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

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