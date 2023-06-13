Erzurum'daki "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları" toplantısı sona erdi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Bölge Toplantısı" sona erdi.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde dün Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın katılımıyla başlayan bölge toplantısı, ikinci gününde "İdari Yargıda Bireysel Başvuru" konularıyla devam etti.

Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil'in oturum başkanlığı yaptığı toplantıda, "Bireysel Başvuru İhlal Kararlarının Objektif Etkisi" konuları görüşüldü.

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi Başkanı Murat Kal'ın oturum başkanlığında devam eden programda ise "Bireysel Başvuru İhlal Kararlarının Subjektif Etkisi" konu başlıkları konuşuldu.

Oturumların ardından katılımcıların yuvarlak masa toplantılarıyla program sonra erdi.

Toplantıya, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kadir Özkaya ve Hasan Tahsin Gökcan ile Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, Avrupa Konseyi Türkiye Birim Başkanı Könül Gasımova, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Faruk Küçük ve çok sayıda davetli katıldı.

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