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Erzurum’da "Tarih Yazan Çocuklar 1. Yıl Kapanış Programı" yapıldı

AA

Erzurum’da "Tarih Yazan Çocuklar 1. Yıl Kapanış Programı" yapıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum’da "Tarih Yazan Çocuklar 1. Yıl Kapanış Programı" düzenlendi.

Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda, "Tarih Yazan Çocuklar" sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, iyi eğittiklerinde çocukların, geleceğin en büyükleri ve en iyileri olacağını söyledi.

Erzurum’daki gençlerin iyi yetişmelerini istediklerini ifade eden Sekmen, "Gelecekte dünyanın en büyük milleti ve en büyük devleti yolunda ilerlerken, çocuklarımızın okuyan, düşünen ve yazan kalemler olmaları, iyi ve güzel yetişmeleri için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımıza, kahramanlarımızı tanıtarak gelişmelerine ve büyümelerine vesile olmalıyız." dedi.

Tarih Yazan Çocuklar Platformu Başkanı Ahmet Ortadeveci ise çocuklara örnek olacak ve ışık tutacak bir projeye başladıklarını belirterek, yarının büyüğünü yetiştirmek ve sağlam temeller üzerinde ilerlemelerini sağlamak istediklerini anlattı.

Projeden bahseden Ortadeveci, "Erzurum'da 1600 sınıf kitaplığı, 350 bin Türkçe kitap, 77 bin 500 İngilizce kitap ile buluşturuldu. 10 bin 800 öğrenciye ise karne tatili öncesi madalya verilecek. Bu öğrencilerin özelliği, kitapların tamamını okumalarıdır. Proje kapsamında tüm ilkokullarda eğitim gören 50 bin öğrencimizin tamamına ulaştık." ifadelerini kullandı.

Programa, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, veliler ile öğrenciler katıldı.

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