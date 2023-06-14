ETSO Başkanı Özakalın, TOBB'da mazbatasını aldı

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ERZURUM (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, mazbatasını aldı.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB 79. Genel Kurul Toplantısı'nın ardından seçilen yönetim kurulu üyelerine mazbataları verildi.

Mazbatasını TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan alan ETSO Başkanı Saim Özakalın, şehrini ve bölgesini layıkıyla temsil edeceğini söyledi.



Erzurum Ticaret Sanayi Odası'nı TOBB'da temsil etme fırsatı veren Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Özakalın, "Önemli ve büyük sorumluluk gerektiren bir görev üstlendiğimin bilincindeyim. Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak adına, üyelerimizi, şehrimizi ve bölgemizi TOBB’da layıkıyla temsil edeceğim." diye konuştu

Özkalın, TOBB’un depremzede vatandaşlara kalıcı konut yapımı için başlattığı, “El Verin, Ev Yapalım” kampanyasında, Erzurum’un trafik plakasını sembolize eden rakamlardan oluşan 2 milyon 525 bin 250 lira tutarındaki yardımın dekontunu da Hisarcıklıoğlu'na verdiklerini belirtti.



Özakalın, Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine oltu taşı tesbih hediye etti.

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