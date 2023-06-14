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Erzurum'da düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi

AA

Erzurum'da düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi

ERZURUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası, Erzurum'da tamamlandı.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, yaklaşık 50 ilden 203 erkek ve 113 kadın sporcu mücadele etti.

Erkekler 46 kiloda Alpertuğ Taşçıoğlu, 48 kiloda Yusuf Nurullah Ataç, 50 kiloda Furkan Avar, 52 kiloda Muhammed Mehmet Çaylak, 54 kiloda Kerem Karaaslan, 57 kiloda İbrahim Alp Bakır, 60 kiloda Mikail Uslu, 63 kiloda Abdulkadir Özsoy, 66 kiloda Hüseyin Babat, 70 kiloda Davut Saydam, 75 kiloda Yiğit Güven, 80 kiloda Muhammed Yağız Tunç ve artı 80 kiloda Doğukan Demirceylan altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda ise 46 kiloda Sümeyye Korkmaz, 48 kiloda Simge Bekler, 50 kiloda Emine Kılınç, 52 kiloda Melek Yiğit, 54 kiloda Betül İrem Özat, 57 kiloda Kardelen Çoban, 60 kiloda Yağmur Teke, 63 kiloda Elif Uraslı, 66 kiloda Ebrar Rabia Çakır, 70 kiloda Yonca Gül Yılmaz, 75 kiloda İlayda Selvi Arslan, 80 kiloda Gökçe Bedir ve artı 80 kiloda Melek Balcı altın madalya kazandı.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları, protokol üyelerince verildi.

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