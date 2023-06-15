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Erzurum'da ölü bulunan kişinin eşi ve arkadaşı tutuklandı

AA

Erzurum'un Aziziye ilçesinde ölü bulunan kişinin cinayet zanlısı eşi ile arkadaşı tutuklandı.

Erzurum'da ölü bulunan kişinin eşi ve arkadaşı tutuklandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye ilçesinde ölü bulunan kişinin cinayet zanlısı eşi ile arkadaşı tutuklandı.

Kahramanlar Mahallesi'nde, 10 Haziran'da keserle öldürülmüş şekilde bulunan Abdullah Avcı cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi P.A. ile arkadaşı F.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan zanlılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

F.Ö'nün ifadesinde, Avcı ile aralarında tartışma çıktığını, P.A. ile keserle Avcı'yı öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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