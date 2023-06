Kamp merkezi Erzurum, yeni sezon öncesi futbol takımlarını misafir edecek

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda bulunan ve 2 bin rakımın üzerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sunduğu imkanlarla sezon öncesi yaklaşık 50 futbol takımını ağırlayacak.

Hem kent merkezi ile oteller bölgesine yakınlığı hem de saha şartları dolayısıyla Süper Lig başta olmak üzere TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig takımlarının tercih ettiği Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbolcuların yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmasına imkan sunuyor



Kurulduğu günden bu yana 500'ün üzerinde yerli ve yabancı kulübü ağırlayan tesis, 22 futbol sahası ile dünyada şehir merkezinde yer alan tek yüksek irtifa kamp alanı olma özelliğiyle de dikkati çekiyor.

Geride kalan yıllarda Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Kayserispor, Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Hatayspor ve Konyaspor'u ağırlayan merkez, birçok yabancı takımın da sezon hazırlıklarına ev sahipliği yaptı.

Rezervasyonların sürdüğü ve temmuz ayının ilk haftasında takımların geleceği Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2023-2024 sezonu öncesinde futbolcuların güç depolamasına imkan sağlayacak.





- Sekmen: "FIFA standartlarında yaptığımız merkezimiz, 22 sahadan oluşuyor"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, merkezin 2014 yılında hizmete alındığını ve yüzlerce takımın kamp yapmasına imkan sağlandığını dile getirdi.

Sahaların yüksek standartlarda hizmet verdiğini belirten Sekmen, "Türk futboluna büyük katkılar sunan ve FIFA standartlarında yaptığımız merkezimiz, 22 sahadan oluşuyor." dedi.

Sekmen, bu zamana kadar birçok takımın kente kamp yapmaya geldiğini anımsatarak, "Sahaların hemen yanı başında otellerimiz var. Gerek Süper Lig gerekse uluslararası liglerden bugüne kadar 500 takım geldi ve antrenmanlarıyla sezona hazırlık yaptı." diye konuştu.

Sahaların sürekli bakımda olduğunu ifade eden Sekmen, "Her takımın kulüp başkanlarından, hocalarından, hatta futbolcularından teşekkür alıyoruz. Çünkü sahaların bakım ve onarımı günü birlik yapılıyor. Biz sezon bitse bile sahaların bakımına devam ediyoruz. Yani buralar 365 gün bakımı olan sahalar. Buraya ilk günden itibaren gözümüz gibi bakıyoruz. Türk futboluna hatta dünya futboluna ev sahipliği yapmak üzere hizmetlerimizi devam ettiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Avrupa'dan takımları bekliyoruz"

Mehmet Sekmen, kamp merkezini yerli takımların yanı sıra yabancı takımların da tercih ettiğini, birçok farklı spor branşının kamp yapmasına olanak sağladıklarını dile getirerek, "Buraya birçok yabancı ülkenin takımı gelip kamp yaptı. Bu yıl da Süper Lig'in önemli takımları gelip kamp yapacak. Kuveyt, Azerbaycan, Katar'dan, Körfez ülkelerinden ve Avrupa'dan takımları bekliyoruz. Belki Avrupa'da bile bu ayarda bir kamp merkezi bulmak mümkün değil. Sadece futbol değil, kış sporları tesislerinin de bakım ve onarımını yapıyoruz. Yani sporun her türünde kamp yapılabilecek imkanımız var. Gerek biz gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızla bu hizmetleri sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesi müracaatların devam ettiğini anlatan Sekmen, şöyle devam etti:

"Hem ülkemizdeki Süper Lig hem de diğer ülkelerin takımları müracaat etti ve tahmin ediyorum sezon sonuna kadar bu sayı 50'yi bulur. Süper Lig'in yanı sıra profesyonel alt liglerden ve amatör liglerden gelecek ekipler var. Türkiye Futbol Federasyonu da her yıl burayı 4 ay kullanıyor. Her yıl olduğu gibi buraya olan ilgi ve alaka artarak devam ediyor. Bu yıl da önemli miktarda Süper Lig'den ve birçok ülkeden takımlarla kamp için görüşmeler devam ediyor. Her geçen yıl ilgi artıyor. Bu ilginin süreceğini görüyorum ve herkesi buraya davet ediyorum."

Erzurum'a kamp yapmak için antrenör adaylarıyla gelen Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin de antrenör eğitimleri için uzun zamandır kamp amaçlı burayı tercih ettiklerini, yüksek irtifanın sporcunun fiziksel hazırlığı açısından çok büyük etkisi olduğunu söyledi.





