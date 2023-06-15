Erzurumspor FK'de genel kurul yapıldı

ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'de olağan seçimli genel kurulu yapılırken, aday çıkmaması nedeniyle ikinci toplantı 25 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Mavi-beyazlı kulübün olağan seçimli genel kurulu Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kulübün mevcut başkanı Ahmet Dal, genel kurulda yaptığı konuşmada, bir yıllık görev süresinin ardından tekrar aday olmayacağını söyledi.

Görev sürecinde takıma destek verenlere teşekkür eden Dal, "Daha önce basın toplantısında tekrar aday olmayacağımı dile getirmiş helallik istemiştim. Bu kongre huzurunuzdaki son günüm. Bu heyecanı bizimle yaşayan, görev süremde yanımızda olan onursal başkanımız Mehmet Sekmen'e, bakanlarımıza, milletvekillerimize, taraftarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Dal, Erzurumspor FK hakkında sosyal medyada bazı yazıların olduğunu iddia ederek, "Sosyal medya Erzurumspor başkanlığı için bir araç değildir, meydan burasıdır. Kimsenin taraftarın duygularıyla oynamaya hakkı yoktur. 'Biz geliyorduk başkan oluyorduk mevcut başkan bırakmadı, Büyükşehir Belediye Başkanı kapılarını kapattı randevu vermedi'... İlk ağızdan söylüyorum hepsi yalan. Başkan olmak isteyen buraya gelecek delegenin huzurunda bu kutlu göreve talip olacak. Samimi bir şekilde başkan olmak, hizmet etmek isteyen insan var mı var. Kendi reklamlarını yapanlar yüzünden o insanlarda gelmek istemiyorlar." diye konuştu.

Özellikle taraftarların bu tür paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini ifade eden Dal, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada kendi adını yazanlar, yazdıranlar bu kulübe fayda sağlamadıkları gibi zarar veriyorlar. Taraftarlarımızdan ricam bu isimlere değer vermeyin, itibar etmeyin. Biz bir camiayız taraftarımız, ekonomimiz ve sözleşmesi devam eden futbolcumuz var. Önümüzdeki sene nasıl bir kadro, nasıl bir sezon olacak bunların planlarını yapmamız lazım. Gelecek başkanın rahat çalışabilmesi için bu dedikodulardan arınması lazım. Dediler ki 'seçimi beklediniz kongreyi daha önceye alsaydınız' daha önceye da alsak aynı şey olacaktı. Duyuyorum 'kongreyi erteleyecekler, istediklerini yapacaklar' böyle bir şey yok. Herkesin içinde söyledim ben aday değilim. Zaman kaybetmeme adına yine aynı şeyi söylüyorum bu akşam Erzurumspor'a başkan olacak kişiler gelsin onların hizmetinde çalışmaya hazırım."

Dal, herkesin elinden geleni yapması gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her yaptığımız iş doğrudur diye bir şey yok. Artılar eksilerden fazlaysa başarılısınızdır. Bu sene transfer başarısızlıksa ekonomik olarak zorluklara rağmen takımı ligde tutmak başarıdır. Bende isterim transfer açılsın ekonomik olarak güçlü olalım sezon sonunda Süper Lig'e çıkalım. Köprünü üstündeyiz bu köprü yıkılırsa hepimiz altında kalırız. Bu sezon köprüyü geçtik ama önümüzde yine bir köprü var. Hep beraber her kesimden insan kenetlenip Erzurumspor için kalbi atan herkesin elini taşın altına koyma vakti gelmiştir."

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