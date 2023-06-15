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Erzurum'da "Çocuklar İçin Anneler Elele" paneli düzenlendi

AA

Erzurum'da "Çocuklar İçin Anneler Elele" paneli düzenlendi

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi ile Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesince "Çocuklar İçin Anneler Elele" paneli düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesince ortaklaşa düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Panelde konuşan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Orta Çağ'da üniversitelerin sadece eğitim verdiğini belirterek modern üniversitelerin araştırma yapmaya başladığını söyledi.

Artık yeni nesil üniversitelerde verilen eğitimin ve araştırmaların topluma katkısının çarpan etkisinin artması gerektiğini vurgulayan Yurtcan, "Üniversiteler, sadece öğrencilerin mezun olduğu, eğitim aldığı ya da akademisyenlerin araştırma yapıp onları raflıklara kaldırdığı bir yer olmasın istiyoruz. Bu yeni nesil kavramıyla hocalarımızın bilgi birikiminin, tecrübelerinin ve eğitimin topluma aktarılmasını ve araştırmaların topluma katkısının olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Yurtcan, çocukların geleceği için annelerin bilgilendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek bu anlamda ailenin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu aktardı.

Üniversite olarak hem anne hem de çocuklara yönelik bilim merkezlerinin olduğunu anlatan Yurtcan, "Ahlaki ve kültürel anlamda gençleşmede çok büyük yozlaşma var. Bunları araştırma anlamında, insani değerler ve bazı yitirilmiş, kaybedilmiş değerler için gerçekten üniversite olarak bütün STK'lerle açığız ve gençleri kurtarmak istiyoruz. Bu panelin topluma çok faydalı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin ise anne ve babaların çocukların hayatlarında olmazsa olmazı olduğunu ifade ederek derneğin amacının annelik ve aile değerlerini korumak ve geliştirmek olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Hatice Kübra Erçoşkun Şenol başkanlığındaki programda, panelistler "Ebeveyn ve çocuk iletişiminin önemi", "Çocukları suç eğiliminden korumada annenin rolü", "Mutlu anne ve çocuk için babanın rolü" ile "Çocukları suça karşı korumada öğretmenin rolü" konularını anlattı.

Panele, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil ile akademisyen ve aileler katıldı.


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