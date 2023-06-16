Erzurum'da çeşitli suçlara ilişkin 11'i hükümlü 15 kişi yakalandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan ya da hükümlü olan 15 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli mercilerden alınan arama kararları doğrultusunda 40 adrese eş zamanlı "şafak" operasyonu düzenledi.

Teknik ve fiziki takipler sonrası yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 3 yıl 9 ay ila 19 yıl 7 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları olan 11 kişi ile aranan 4 zanlı yakalandı.

Bu kişilerden 11 hükümlü adli mercilerdeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğer 4'ü serbest bırakıldı.

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