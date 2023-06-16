Mühendislik mezunları "Avrupa Yeterlilikler Logosu" ile yurt dışında istihdam edilebilecek

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ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi makine, kimya ve inşaat mühendisliği mezunları, diplomalarında yer alacak "Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Logosu" ile yurt dışında daha hızlı tanınacak ve istihdam edilme imkanı artacak.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin makine, kimya ve inşaat mühendisliği diplomalarında Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Logosu yer alacak.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından, yükseköğretim tarihinde ilk kez 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi.

Bu üniversiteler arasındaki Atatürk Üniversitesinden makine, kimya ve inşaat mühendisliği lisans programlarının diplomalarında da TYÇ ve AYÇ logoları yer alacak.

Bu sayede bu bölümlerden mezun olan öğrencilerin diplomaları, yurt dışında daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkanı artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak.

Diploma eklerinde yer alacak logo sayesinde, yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımları karşılıklı olarak otomatik tanınacak.



Ayrıca Avrupa Birliği'nde mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, profesyonellerin sınır ötesi hareketini mümkün kılarak yurt dışında mesleklerini icra etmelerini ya da istihdam olmalarını sağlayarak Avrupa'da ve Avrupa dışında tanınmasına imkan verecek.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Ankara'da düzenlenen TYÇ logosu alma hakkı elde eden üniversiteler programına katılarak plaketi aldı.

Törene, Önlisans ve Lisans Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Metin Saygılı da katıldı.



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