Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 99 şüpheli yakalandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesi merkezli Ağrı, İstanbul, Hatay ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 99 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca "Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmak ya da satın almak" suçuna yönelik operasyon yapıldı.

Ekiplerce Oltu merkezli Ağrı, İstanbul, Hatay ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 99 şüpheli gözaltına alındı. 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 510 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 3 uyarıcı hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 10 tabanca fişeği ele geçirildi.









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