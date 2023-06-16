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Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 99 şüpheli yakalandı

AA

Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 99 şüpheli yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesi merkezli Ağrı, İstanbul, Hatay ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 99 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca "Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmak ya da satın almak" suçuna yönelik operasyon yapıldı.

Ekiplerce Oltu merkezli Ağrı, İstanbul, Hatay ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 99 şüpheli gözaltına alındı. 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 510 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 3 uyarıcı hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 10 tabanca fişeği ele geçirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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