Erzurum Ticaret Borsası

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 175 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Tereyağı Kg 175,00 175,00 175,00 HTS Kaşar peyniri Kg 240,00 240,00 240,00 HTS Patates Kg 5,00 12,00 5,32 HTS Nohut Kg 35,50 35,50 35,50 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.