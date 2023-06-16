Erzurum'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki Atatürk Evi önünde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada H.Ö. ile Y.D, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli M.N'yi yakaladı.







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