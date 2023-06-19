Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Birlikte hareket ettiği değerlendirilen iki aracı durduran ekipler, araç ve şüphelilerin üst aramasında 350,76 gram sentetik uyuşturucu ve bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 480 lira ele geçirdi.

Konuyla ilgili Ömer A, Celal Z. ile Abdülhakim C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.