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Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA

Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Birlikte hareket ettiği değerlendirilen iki aracı durduran ekipler, araç ve şüphelilerin üst aramasında 350,76 gram sentetik uyuşturucu ve bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 480 lira ele geçirdi.

Konuyla ilgili Ömer A, Celal Z. ile Abdülhakim C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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