Erzurum'da Analig Osman Bayraktar Sezonu Hokey Grup Müsabakaları başladı

ERZURUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Anadolu Yıldızları'nca Erzurum'da düzenlenen 2023 Analig Osman Bayrakdar Sezonu Hokey Grup Müsabakaları başladı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı Kampüsü'ndeki 2 Nolu sentetik sahada açılış seremonisiyle başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende sporcuların kortej yürüyüşünün ardından yöresel halk oyunları gösterisi yapıldı. 23 Haziran'da sona erecek grup müsabakalarına 12 ilden 11 erkek ve 8 kız takımı olmak üzere yaklaşık 350 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada, Bakanlığın yapmış olduğu organizasyonlardan birinin de Anadolu Yıldızlar Ligi olduğunu ve bu ligde çocukların okul, kulüp ile mahalli yarışmalarda kendilerini gösterdiklerini söyledi.

Yarışmalarda imkan ve fırsat bulamayan çocukların Bakanlığın Anadolu Yıldızlar Projesiyle yeteneklerini sergileyerek yarıştıklarını anlatan Öztürk, "Hem spor havzamızın gelişmesine, sporcu sayımızın artmasına hem de federasyonlarımızın yapmış olduğu faaliyetlere katkı sağlıyor. Burada Hokey Federasyonunun da bize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.







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