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Erzurum'da Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi açıldı

AA

Erzurum'da Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi açıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da yıllardır Türk-Ermeni ilişkileri üzerine araştırma yapan Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'nun adının verildiği "Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu Kütüphanesi" ile "Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi" törenle açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Rabia Ana Mahallesi'ndeki Erzurum Kalesi arkasında kurulan merkez ile kütüphanenin açılışında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türk-Ermeni ilişkileri üzerine 20 yılı aşkın süredir araştırma ve çalışma yapan tarihçi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'nun adının verildiği kütüphane ve merkezde, çok sayıda belge ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine eserler bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, merkezin şehrin bilim hayatına önemli katkı sunacağını söyledi.

Kentte birçok ailenin Ermeni çetelerinin katliamına maruz kaldığını ifade eden Sekmen, "Tarihi vesikalarda da yer aldığı gibi Erzurum'da 50 bin masum ahali Ermeni Hınçak, Taşnak ve Ramgavar çetelerince şehit edilmiştir. Engizisyon Mahkemeleri'nde bile görülmeyen işkenceleri kadın, yaşlı, çocuk, bebek demeden savunmasız insanlar üzerinde uygulayan Ermeni çeteleri, Erzurum ve çevre illerde ve hatta Doğu Anadolu Bölgesi'nde insanlık dışı vahşet ve katliamlar gerçekleştirmişlerdir." dedi.

Sekmen, her fırsatta soykırım gerçeğini ulusal gündeme taşıdıklarını belirterek, Ermeni diasporası ve Batılı devletlerin yalanlarını çürütmek için ortaya koyduğu mücadeleyi daha etkin alan ve çerçevede oluşturmak adına bu projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Ermeni meselesine ömrünü adayan bilim insanı Erol Kürkçüoğlu'nun engin tecrübelerinden yararlandıklarını ve Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi ile Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu Kütüphanesini bilim dünyasının hizmetine sunduklarını anlatan Sekmen, şöyle devam etti:

"Ermeni çetelerinin Erzurum ve bölgede yaptıkları Müslüman-Türk soykırımının tüm kanıtlarını, tarihi vesikaları, makale ve kitapları, 9 bin 500 eseri ve hocamızın 20 yıllık birikimini merkezimizin çatısı altında topladık. Genel Türk tarihi, Türk siyasi tarihi, Selçuklu ve Osmanlı tarihi, Cumhuriyet dönemi eserlerini barındıran bu seçkin kütüphane aynı zamanda soykırımın izlerini taşıyan yerli ve yabancı birçok kaynağı da barındırıyor."

Kentte bu güzel tarihi yatırımın yapılmasına vesile olan ve 20 yıllık birikimini şehrin yanı sıra ülke ve dünyaya sunan Prof. Dr. Kürkçüoğlu'na teşekkür eden Sekmen, "Merkezde ülkenin tüm tarihi kurumlarda Türk arşivleri olmak üzere birçok yabancı arşivlerinde de katliamların belgeleri bulunuyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Kürkçüoğlu da tarihi bir güne tanık olduğunu belirterek, "Hayatımın en güzel günü. Bugünün hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime şükran borçluyum. En büyük şükranı da Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'e borçluyum çünkü benim hayalim bir kütüphaneydi ve gerçekleşti. 10 bine yakın kitabı bugün bilim dünyasına kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Açılışa, ilçe belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, STK temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

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