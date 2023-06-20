Erzurum'da ETÜ ile ETSO işbirliğinde meslek yüksekokulu kurulacak

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde, kentte mezun öğrencilerin istihdamı ve firmaların ihtiyaç duyduğu yetişmiş personel için meslek yüksekokulu kurulması planlanıyor.



ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ETSO Başkanı Saim Özakalın ile yönetim kurulu üyeleri, ETSO Yardım Araştırma ve Geliştirme Vakfı’na ait olan Erzurum-Ilıca yolundaki 140 dönümlük arazide meslek yüksekokulu kurulmasına yönelik ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak'ı ziyaret etti.

Özkalın, ziyarette, kurulması planlanan meslek yüksekokulunun, üniversite-sanayi iş birliğinin yürütülmesinde daha sağlıklı yürütülmesine vesile olacağını belirtti.



"Erzurum'un 6. Teşvik Bölgesi kapsamına alınması, 2. OSB alanının genişletilmesi veya yeni bir alanın tahsis edilmesiyle şehrimizin yatırım anlamındaki cazibesi inşallah daha da artacaktır." diyen Özakalın, bu sayede 2. OSB'deki yatırımların çoğalacağını belirterek, "Bu firmaların, kalifiye eleman ihtiyaçlarını da vakfımıza ait arazide ETÜ işbirliğiyle açmayı planladığımız meslek yüksekokulundan karşılayacağını öngörüyoruz. Böylelikle hem mezun öğrencilerin istihdamı kolaylaşacak hem de firmalar ihtiyaç duyduğu yetişmiş elemana, rahatlıkla ulaşabilecek." diye konuştu.

İş birliği ve istişarenin önemine işaret eden Özakalın, 2.OSB'deki parsel bazlı zemin etütlerinin kontrolü ve onayının ETÜ tarafından yapılması konusunda fikir alış-verişinde bulunduklarını belirterek, rektör Çakmak’a teşekkür etti.



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