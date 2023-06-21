Erzurum'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Memet Fırat'ın kullandığı 25 HH 301 plakalı hafif ticari araç, Azap Suyu Mahallesi mevkisinde yaklaşık 180 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Seyithan Fırat, Nazlı Kübra, Zehra, Abdullah Sefa, Ayşe, Rahime Fatma, Ali Talhave Fatma Aksu (29) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, ekipler ve vatandaşlarca bulundukları yerden kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan Ayşe Aksu ambulans helikopter ile Abdullah Sefa, Rahime Fatma ve Ali Talha Aksu ambulansla Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Araçtakilerin Erzurum'dan hacı uğurlamasından dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

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