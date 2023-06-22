Erzurum Emniyet Müdürü Tuncer'den Kurban Bayramı mesajı

ERZURUM (AA) - Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emniyet Müdürü Tuncer, mesajında, bayramın "bayram" tadında geçmesi, herkesin yüzünün gülmesi, birlik ve beraberlik içerisinde güzelliklerin paylaşılması için İl Emniyet Müdürlüğü olarak gereken tedbirleri aldıklarını belirtti.

Can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarıyla bayram sevincinin gölgelenmemesi için de vatandaşlardan emniyet görevlilerinin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmesi gerektiğini ifade eden Tuncer, şunları kaydetti:

"Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmaları, sevdikleri ile birlikte huzurlu bir bayram geçirmeleri en büyük temennimizdir. Güven ve huzurun teminatı olarak, Erzurum halkının daima yanında olduğumuzu hatırlatıyor, devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için ebediyete irtihal eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyor, yaşayan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Tuncer, vatandaşların ve mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görev yapan emniyet personelinin de bayramını kutladı.

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