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Judo Olimpik Milli Takımı "yüksek irtifa"da güç depoluyor

AA

Judo Olimpik Milli Takımı "yüksek irtifa"da güç depoluyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde güç depolayan Türkiye Judo Olimpik Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyalar kazanmayı hedefliyor.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde antrenmanlarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, organizasyonlarda hedeflerine ulaşmak için zorlu çalışmalar yaparak hazırlanıyor.

Yüksek rakımda ağırlık ve kondisyon çalışması yapan 14 kişilik millilerin bir kısmı ilk olarak Polonya'daki Avrupa Oyunları'na katılacak.

Aralarında daha önceki çeşitli organizasyonlarda birçok madalya kazanan sporcuların da bulunduğu milliler, bu başarılarını Avrupa Oyunları'nda sürdürmeyi amaçlıyor.

Sonrasında başka müsabakalarda da başarılı olmak isteyen ekip, kasım ayındaki Avrupa Şampiyonası'nda derece elde edip 2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Milli takım antrenörü Derya Cıbır Zengi, AA muhabirine, 5 kadın ve 9 erkek sporcu ile Erzurum'da kamp yaptıklarını söyledi.

Antrenmanların zorlu geçtiğini belirten Zengi, "Yüksek irtifada daha fazla kuvvet, daha fazla güç kazanıyoruz. Burada elde ettiğimiz kuvvet ve kondisyon sayesinde önümüzdeki sezonun temelini oluşturmayı planlıyoruz." dedi.

Yüksek irtifanın avantajını deniz seviyesine yaklaştıkça hissedeceklerini işaret eden Zengi, "İstanbul'da daha çok judo kısmına bakacağız. İstanbul'dan bir ekibimiz Polonya'ya Avrupa Oyunları'na gidecek. Daha sonrasında İspanya ve Hollanda'da yapacağımız uluslararası judo kamplarına katılıp gelişimimizi tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.


- "Olimpiyat kotasında 8 sporcumuz var"

Bu yılın sonuna kadar birçok müsabakaya katılacaklarını dile getiren Zengi, şöyle devam etti:

"Dünyanın en prestijli turnuvalarından 'Macaristan Masterler Müsabakaları' var. Çünkü dünyanın ilk 36 iyi sporcusu arasına girenler buraya davetle katılıyor. Oraya katıldıktan sonra başka müsabakalar başlıyor. Bu yılın en üst organizasyonu 11. aydaki Avrupa Şampiyonası. Tabi ki asıl hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'na takım halinde katılıp birçok madalya ile geri dönebilmek. Hali hazırda olimpiyat kotasında 8 sporcumuz var. Onun dışında olimpiyata çok yakın sporcularımız var. Biz buradan olimpiyata takım halinde gitmeyi planlıyoruz."


- "Hedefe kilitlenmiş vaziyetteyiz"

Daha önceki olimpiyatlarda başarılı sporcuların olduğunu, bu olimpiyatlarda ise bunu madalya ile taçlandırmak istediklerini anlatan Zengi, şöyle konuştu:

"Olimpiyat beşincisi olan sporcumuz, madalyayı kıl payı kaçırdı. Bu sefer sadece onun kazanması değil bütün ekip olarak hedefe kilitlenmiş vaziyetteyiz. Zorlu antrenmanların üstesinden gelmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu yıl hedeflerimiz çok büyük. Ekibimiz çok sağlam ilerliyor. İnşallah oraya katılıp birçok madalya ile döneceğiz. Federasyonumuzdan aldığımız gücü antrenmanlara yansıtıyoruz, onlara teşekkür ediyoruz. Durumumuz iyi ama daha iyi olacağız."

Zengi, Erzurum'daki kampın son günlerinde olduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"8 Haziran'da başladığımız kampın sonuna geldik. Vücutlar yorgun ama hala zorlamaya devam ediyoruz çünkü maksimum değeri almamız lazım. Zaten 6 aylık periyotta ne yapacağımız belli. Öyle güzel ayarlanmış program var ki onların bütün ihtiyaçlarını karşıladığımızı düşünüyorum. Kıymetli sporcular, çok istekli ve azimli. Bu sayede bazı şeyleri daha iyi, daha rahat tolere ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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