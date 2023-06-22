Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 140 liradan işlem gördü.



ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Tereyağı Kg 140,00 140,00 140,00 HTS Kaşar peyniri Kg 158,00 158,00 158,00 HTS Kuru soğan Kg 4,00 4,00 4,00 HMS Tavuk eti Kg 47,00 85,00 59,42 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı



HMS: Hazır Müstahsil Satış

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