Erzurum'da sağlıkçılar fidanları toprakla buluşturdu

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ERZURUM (AA) - Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan sağlık çalışanları, aile sağlığı merkezi bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu.

Kentte bir süre önce hizmete giren Nene Hatun Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde, İl Sağlık Müdürlüğünce fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir öncülüğünde aile sağlığı merkezi bahçesinde bir araya gelen sağlıkçılar, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünce temin edilen fidanları bahçeye dikerek toprakla buluşturdu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Bedir, bölgede ihtiyaç duyulan ve bir süre önce açılan aile sağlığı merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Aile sağlığı merkezinin çevre düzenlemesi kapsamında fidan dikimi yaptıklarını belirten Bedir, "Ağaç dikimleriyle sağlık merkezinin çevresini yeşillendirmiş olacağız, böylece inşallah hem sağlığa hem de doğaya katkımız olur." dedi.

Bedir, fidan konusunda emek ve destek veren Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve ekibine teşekkür etti.

- "Erzurum'da yıllık 5 milyon civarında fidan üretimi yapıyoruz"

Erzurum Orman Bölge Müdürü Ayatay da ormanları korumak ve geliştirmek gibi görevlerinin yanı sıra ağaçlandırmaya uygun sahalarda da ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyledi.

Söz konusu aile sağlığı merkezi bahçesinde açtıkları fidan çukurlarına yöre şartlarına uygun mavi ladin, huş ve leylak gibi ağaçların dikileceğini ifade eden Ayatay, şunları kaydetti:

"Erzurum'da yıllık 5 milyon civarında fidan üretimi yapıyoruz. Kendi ürettiğimiz fidanlarla repikajlı ve diğer çeşitli üretimlerimiz var. Bu fidanlarımızı ücretsiz olarak hem kurumların ihtiyacını karşılamada hem de kendi ihtiyacımızda kullanıyoruz. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi geleceğe nefes olmak adına fidanlarımızı toprakla buluşturacağız."

Etkinliğe Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, kurum müdürleri, sağlık ve orman personelleri ile vatandaşlar katıldı.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekiplerinin vatandaşları kansere karşı "erken tanı ve teşhis" konusunda bilgilendirdiği etkinlikte, programa katılanlar sağlık ve çevre konusuna dikkati çekmek amacıyla penaltı atışı yaptı.

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