Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 313,00 313,00 313,00 HTS Civil peynir Kg 120,00 120,00 120,00 HTS Kuru fasulye Kg 33,00 33,00 33,00 HTS Tavuk eti Kg 60,20 79,24 71,23 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı



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