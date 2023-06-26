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Milli judocu Çiloğlu, olimpiyat madalyası hasretine Paris'te son vermek istiyor:

AA

Milli judocu Çiloğlu, olimpiyat madalyası hasretine Paris'te son vermek istiyor:

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Milli judocu Bilal Çiloğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsüde yer alma hedefiyle çalıştığını belirterek, "İnanıyorum ki Paris'te yarım kalan hikayeyi tamamlayacağız." dedi.

Milli takımla Palandöken Dağı'ndaki bir otelde kamp programını tamamlayan Çiloğlu, AA muhabirine hedeflerini anlattı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda istediği sonuca ulaşamadığını hatırlatan Çiloğlu, olimpiyatların ardından katıldığı kampta ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve tedavisinin ardından pes etmeden çalışmaya başladığını ifade etti. Çiloğlu, olimpiyat madalyası hedefini 2024'de gerçekleştirme arzusunda olduğunu söyledi.

15 yıldır judo yapan ve milli takım kaptanı olduğunu anlatan Bilal Çiloğlu, Palandöken'deki yüksek irtifada kampını önemine dikkati çekti. Yurt dışında da kamplarının olacağını ifade eden Çiloğlu, "Bundan sonra İspanya ve Hollanda'da kamplarımız, ortak çalışmalarımız olacak. Kalifikasyon sürecimiz başlayacak. Takım inanıyor, hocalarımızla güzel bir ekip olduk. Bundan sonra inşallah judoda gelecek madalyaları konuşacağız. İnanıyorum ki daha fazla sporcu ile olimpiyata gideceğiz çünkü öyle bir havamız var. Eskisinden daha tecrübeliyiz ve inşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda bu tecrübemizi göstereceğiz." diye konuştu.

Daha önce birçok başarıya imza attığını anımsatan Çiloğlu, şöyle devam etti:

"2020 olimpiyatlarında ülkemi temsil ettim. Avrupa ve dünya madalyalarım, gençler ve ümitlerde şampiyonluklarım var. Olimpiyatlara seri başı olarak katıldım ve favoriler arasındaydım ama maalesef istediğimiz gibi geçmedi. O günden beri pes etmeden rotamızı 2024 Paris Olimpiyatları için oluşturduk. Daha önce bunu yaşadığımız için tecrübe sahibiyim. Judoda kota almak çok zor bir süreç çünkü tek bir maçta kota yok. En iyi 17 sporcu arasında olmamız gerekiyor. Daha önce bunu seri başı olarak başardık bununla alakalı bir çekingenliğim yok. Formumu yakaladığım sürece inanıyorum ki kotayı alacağım ve gerekli başarılara imza atacağım."

Bir önceki olimpiyatların sonrasında ciddi bir sakatlık dönemi geçirdiğini hatırlatan Çiloğlu, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlardan sonra sezon başı kampında çok ciddi bir sakatlık yaşadım. Ölümden döndüm. Bu judo ve spor tarihinde yaşanmış bir sakatlık değildi. Federasyonumuz ve fizyoterapistlerimiz beni yalnız bırakmadı. Pes etmeden bugüne geldim. Şimdi hiç bir sorun ya da problemim yok. Tekrar eski formuma ulaşmak için çalışıyorum. Takımımız olimpiyatlar için kenetlendi. Herkes canla başla çalışıyor. Takım ruhunun bizi daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Sakatlığı çok zor şartlarda aştım ama şu an her şeye değdiğine inanıyorum. Olimpiyatlarda alacağım ya da alacağımız madalyalar bu fedakarlıklara değeceğine beni inandırıyor."


- "Paris'te yarım kalan hikayeyi tamamlayacağız"

Olimpiyatlara madalya hasretini gidermek için gideceklerini anlatan Çiloğlu, 2020'de madalyaya çok yaklaştıklarını ancak bunu başaramadıklarını aktardı. Çiloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu konu gerçekten bizim kanayan yaramız. Judo branşı olarak 2000 yılından beri maalesef olimpiyat madalyasına kavuşamadık. Benim fikrim bir öncekinde madalyaya en çok yaklaştığımız olimpiyatlardı çünkü 6 kişi katıldık ve bunlardan 3'ü seri başıydı. Şanssızlıklar tabii ki var, bu bahane değil bütün ülke bizden madalya bekliyordu ama alamadık. O gün kendime söz verip, 'bu burada bitmedi' dedim. İnanıyorum ki Paris'te yarım kalan hikayeyi tamamlayacağız. Judo olarak neredeyse çeyrek asırdır madalya hasretini tamamlamak için gideceğiz. İnşallah birden fazla madalya ile bunu tamamlarız. Avrupa ve dünyada alıyoruz ama olimpiyatlarda madalya olmadı mı hep yarım, eksik kalacak. Bu eksiği artık tamamlayıp gelecek nesillere örnek olmak istiyoruz."

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