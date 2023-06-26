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"Merdiven altı" ürünler çocuklarda dikkat eksikliğini tetikliyor

AA

"Merdiven altı" ürünler çocuklarda dikkat eksikliğini tetikliyor

ERZURUM (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğan Nasır Binici, Türk Gıda Kodeksine uygun olmayan "merdiven altı" ürünlerin mide-bağırsak enfeksiyonunun yanı sıra astım bronşiti ve dikkat eksikliği olan çocuklarda hastalığı alevlendirdiğini belirterek, Kurban Bayramı için alışveriş yapacakları uyardı.

Dahiliye Uzmanları Derneği Başkan Vekili ve Erzurum Şehir Hastanesinde İç Hastalıkları Klinik Şefi de olan Binici, AA muhabirine, sağlıksız koşullarda üretilen çikolata ve şekerlemelerin hastalıklara davetiye çıkardığını, bayram dönemlerinde özellikle tatlı, şeker ve çikolata tüketiminde önemli artış yaşandığını belirtti.

Binici, hijyenik koşullardan yoksun, "merdiven altı" diye tabir edilen ortamlarda üretilen şeker, tatlı ve çikolata gibi ürünlerin tüketiminin, kan şekeri ile kolesterolde ani yükselmelere neden olabildiğini söyledi.

- "Maliyeti düşürmek için sentetik tatlandırıcılar kullanılıyor"

Merdiven altı üreticilerin, maliyeti düşürmek için şeker pancarından yapılacak tatlıları sentetik tatlandırıcılarla yaptığını dile getiren Binici, "Tüketim süresi geçmiş bayat ürünler eritilerek yeniden satışa sunuluyor. Merdiven altı dediğimiz sağlıksız, hijyenden yoksun ürünlerde özelikle kimyasal madde içeren gıda renklendiriciler, katkı maddeleri ve tatlandırıcılar kullanılıyor, bunlar erişkin ve çocuk sağlığı için tehlike arz ediyor. Bu tür üretim yerlerinde, insanlarda hastalık yapan birçok mikroorganizmanın barınması hastalıklara davetiye çıkarmaktadır." dedi."

Binici, özellikle bayram süresince tüketilecek şeker, çikolata, tatlı ve lokum gibi ürünlerin özelikle Türk Gıda Kodeksine uygun, tanınmış ve bilinir markalardan alınmasını önerdi.

- Merdiven altı ürünler astım bronşit hastaları için de sakıncalı

Merdiven altı ürünlerin kullanılması sonucu mide bulantısı, kusma ve ishal gibi şikayetlerle acillere yoğun başvuru olduğunu ifade eden Prof. Dr. Binici, şöyle devam etti:

"Bayram alışverişlerinde ürünlerin özellikle ambalajı düzgün, tüketim tarihine mutlaka dikkatle bakmalıyız. Tüketim tarihi geçmiş, ambalajı bozulmuş, rengi solmuş, kokan, parlak olmayan mat renkli ürünlerden uzak durulmalı. Merdiven altı ürünlerin içerisindeki kimyasal tatlandırıcı, renklendirici ve katkı maddeleri erişkin ve çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonları, sindirim, hazımsızlık gibi şikayetlere, alerjik bünyesi olanlarda ise deri döküntülerine yol açmaktadır. Özellikle astım bronşiti ve dikkat eksikliği olan çocuklarda ise bu hastalıkları alevlendirebilir."

Kronik hastalığı olanların bayramda mevcut diyetlerine uymayıp düzenli kullanmaları gereken ilaçları almadıklarında şeker koması, yüksek tansiyon, mevcut böbrek hastalıklarında tetiklenme ve gut atağı ile acil servislerde yoğunluk oluşturduğuna işaret eden Binici, bayram sonrasında ise merdiven altı ürün tüketilmesine yönelik poliklinik başvurularında ciddi artış gözlemlediklerini anlattı.

Kronik hastalığı olanların yanı sıra yetişkin ve erişkinlere sağlıklı beslenme önerisinde bulunan Binici, "Yaz dönemindeyiz, şerbetli hamur işi tatlılardan uzak durulmalı bunun yerine kararında mevsimlik meyve tüketmeliyiz, özelikle sütlü tatlıların tüketimi daha uygundur. Bayramda kurban etiyle yapılan yemeklerde yağ ve tuz oranına dikkat edilmeli. Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra mevsim sebzeleriyle ölçülü şekilde tüketilmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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