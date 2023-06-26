Erzurum'da "kurban yakalama timi" kaçan büyükbaşı yakaladı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, belediyenin "kurban yakalama timi"nce uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

Yenişehir Mahallesi'nde bir kişinin satın aldığı hayvan, evin bahçesinde ipi açıldığı esnada kaçtı.

Kurbanlığı 2 saat kovalayıp yakalayamayan vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi "kurban yakalama timi"ne bildirdi.

Bölgeye gelen ekip, hayvanı İl Müftülüğü bahçesinde sakinleştirici iğne yardımıyla yakalayarak sahibine teslim etti.

Hayvanın sahibi Metin Solakumur, AA muhabirine, kurbanlığı bahçeye bağladıklarını ardından yerini değiştirmek için ipini açtıkları esnada kaçtığını belirterek, "Hayvanı yaklaşık iki saat boyunca kovaladık. Uzun süren kovalamacamız sonucunda belediyeden yardım talep ettik. Ekipler uyuşturucu iğneyle yakaladı. Yardımlarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

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