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Türk spor tarihine geçen pentatlet Özyüksel, başarısını olimpiyatlarda taçlandırmak istiyor:

AA

Türk spor tarihine geçen pentatlet Özyüksel, başarısını olimpiyatlarda taçlandırmak istiyor:

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Modern pentatlon branşında daha önce katıldığı uluslararası müsabakalarda Türkiye'ye ilkleri yaşatan İlke Özyüksel, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya alarak başarısını taçlandırma peşinde.

İlke Özyüksel, henüz 9 yaşında başladığı pentatlon branşında Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda birinci oldu. Ardından birçok organizasyona katılarak önemli başarılar kazanan Özyüksel, modern pentatlon dalında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk Türk sporcu olma özelliğini taşıyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda beşinci olarak Türkiye tarihinde bu alanda bir ilki yaşayan milli sporcu, daha sonra Ankara'da UIPM Dünya Kupası Finali'nde en iyilere karşı yarışıp, gümüş madalyayla yine Türk spor tarihine geçmeyi başardı.

Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda modern pentatlon branşında yarı finale çıkan milli sporcu, başarılarını 2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsü ile taçlandırmayı hedefliyor.


- Özyüksel: "2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyorum"

Milli sporcu İlke Özyüksel, AA muhabirine, olimpiyatlarda modern pentatlon alanında Türkiye'yi ilk kez temsil eden sporcu olarak ayrı bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Sıkı şekilde çalıştıklarını belirten Özyüksel, "2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyorum. Madalya beklenen sporculardan biriyim. Açıkçası ben de kendi adıma bekliyorum çünkü Tokyo Olimpiyatları'nda beşinci bitirdik. Şu an gözümüz basamağın üst sıralarında." dedi.

Olimpiyatlara katılmanın belli bir süreçte gerçekleşeceğini dile getiren Özyüksel, "Umuyoruz ki kotayı alıp, tamamen Paris'e odaklı çalışma yapacağız. O şekilde yarışlara katılacağız. Açıkçası önümüzdeki yarış süreci ve sonuçlarına bağlı. Hazır bir şekilde yarışmada bayrağımızı dalgalandıracağız." diye konuştu.

Özyüksel, Türk spor tarihinde ilkleri başarmanın kendisi içi ayrı gurur olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"İlk olmak her zaman zordur. Çünkü bilinmeyen yolda yeni ayak izleri oluşturmaya çalışıyorsunuz. Tarihinde başarılar olmayan federasyonda yeni şeyler başarmaya çalışıyoruz. Türkiye tarihinde çoklu branşlarda hem ilk madalyaları alıyor, hem ilkleri başarıyor hem de olimpiyat tarihimizde ilk madalyamızı almak istiyoruz. Kadın olarak ilkleri başarmak... Yani hem erkeklerde hem de kadınlarda her şeyin ilki benim. O çok güzel bir duygu. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her anlamda, her ortamda bayrağı taşıdığımızın bilincinde hareket etmeye çalışıyoruz. Umarım ülkemizin verdiği desteğin karşılığını veriyoruzdur."

Modern pentatlonun oldukça zor bir branş olduğunu ifade eden Özyüksel, "Dünyanın tescilli olarak en zor branşı seçildi. Bunun bilincinde ve farkındayım ama çok severek yapıyorum. Zorlukları var ama bu seviyeye gelmişken ülkeye olan borcumuzu da ödeyip, olimpiyat madalyasıyla bunu taçlandırmamız gerekiyor. Her branşın zorluğu, keyfi var. Atletizme özel yeteneğim olduğunu söylerler ama yüreğim pentatlonu bırakamıyor. Umarım çok çalışmanın sonuçlarını alacağız. Çünkü günlük 10 saati geçkin bir süre antrenman yapıyoruz. Artık vücudumuz, zihnimiz alıştı. Başarıya, işimize odaklı bir hayat sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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