Doğu Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Kars'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Erzurum'da şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Yakutiye ilçesinde bulunan Karskapı Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Şehitlerin, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Gözyaşlarına hakim olamayan ve mezar başında ağıtlar yakan şehit yakınları, duygusal anlar yaşadı.

Ardahan'da da Halil Efendi Mahallesi'ndeki şehitliğe gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

- Erzincan

Erzincan'daki Terzibaba Türbesi ve Mezarlığı'nda arife günü dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

İl içinden ve farklı illerden memleketlerine gelen vatandaşlar, yakınlarının kabirlerine giderek dua etti.

Terzibaba Mezarlığı'ndaki garnizon ve polis şehitliklerine gelen şehit aileleri, vatan uğruna şehit olan evlatları ve yakınları için dua etti, gözyaşı döktü.

Erzincan Belediyesi ile özel şirketlerin otobüs, midibüsleri ve kendi araçlarıyla türbe ve mezarlığa gelenler, yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, türbeler ile yakınlarının mezarlarında Kur'an-ı Kerim okudu.

- Kars

Kars'ta da arife günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler, Garnizon Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Burada mezarlıkları sulayan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

Bayramı buruk geçirmenin hüznünü yaşayan bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

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