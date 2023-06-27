Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman'a mobil mezbaha kurdu

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Kurban Bayramı dolayısıyla mobil mezbaha kurduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman’da depremzedeler için kurban satış ve kesim hizmeti sunuyor.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Adıyaman'a Kurban Bayramı nedeniyle mini bir üs kurduklarını belirtti.

Sekmen, "Kurban satış ve kesim hizmeti için her türlü imkan bölgeye sevk edildi. Mobil mezbaha, gölgelik alanlar, sıvat ve padok birimleri, kesim ve parçalama üniteleri gibi depremzede kardeşlerimizin rahatı için her türlü kolaylığı vatandaşlarımızın emrine sunduk. Araç, gereç, lojistik ve personel desteğini de yine depremzede kardeşlerimize tahsis ettik." ifadelerini kullandı.

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