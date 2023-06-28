Erzurum, Ardahan ve Kars'ta bayram namazı kılındı

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ve Kars'ta vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılıp bayramlaştı.

Erzurum’da vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camileri doldurdu.

Yakutiye ilçesindeki şehrin simgelerinden tarihi Ulu Camii'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını kılıp dua etti.

Namazın ardından cemaat bayramlaştı.

- Ardahan

Ardahan'da da vatandaşlar camileri doldurdu.

Serhat Ulu Camii'ne gelenler, bayram namazını kılıp dua etti.

Vatandaşlar namaz sonrası bayramlaştı.

- Kars

Kars'ta da Evliya Camii'ni dolduran vatandaşlar, bayram namazını kılıp dua etti.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, namazdan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Öksüz, cami çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Kurban Bayramı birliğimizin, beraberliğimizin, sadakatin, sevginin ve hoşgörünün koşulsuz teslimiyetin hatırlatıldığı gündür." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise herkesin bayramını kutlayıp, yola çıkanlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

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