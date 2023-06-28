Bakan Tekin, Erzurum'da şehit teğmen Ahmet Aktepe'nin ailesini ziyaret etti

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ERZURUM (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin ailesine Kurban Bayramı ziyaretinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda 5 Şubat 2018'de şehit olan Aktepe'nin, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki ailesine ziyaret gerçekleştiren Tekin, şehidin eşi Işıl Aktepe ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette, İl Müftüsü Rüstem Can Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

Şehidin çocuğu Esra Aysima Aktepe ile bir süre sohbet eden Tekin, aileye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edip Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bakan Tekin'e, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu eşlik etti.





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