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Uzmanından kalp yetersizliği olan hastalara bayramda "et ve tuz" uyarısı

AA

Uzmanından kalp yetersizliği olan hastalara bayramda "et ve tuz" uyarısı

ERZURUM (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğan Nasır Binici, özellikle bayram sürecinde kırmızı et ve tuz tüketimindeki artışa bağlı kalp yetersizliği olan hastaların acillik olmaması için dikkatli davranmasını istedi.

Dahiliye Uzmanları Derneği Başkan Vekili ve Erzurum Şehir Hastanesinde İç Hastalıkları Klinik Şefi de olan Binici, 9 günlük bayram tatili süresince özellikle kronik hastalıkları olanların acil birimlere başvurusunda ciddi artış yaşandığını söyledi.

Yaklaşık her üç erişkinden birinde hipertansiyon, erişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15’ine denk gelen 10 milyonun üzerinde de şeker hastası olduğunu belirten Binici, "Erişkin nüfusun yaklaşık 1 bölü 3’ü obez, yaklaşık 2 bölü 3’ü de fazla kilolu. Özellikle kolesterol yüksekliği olan hastamız çok. Her 6 erişkinden birinde kronik böbrek yetersizliği var, bunların bir kısmı diyalize giriyor bir kısmı da diyaliz öncesi aşamada." dedi.

"Kronik hasta gruplarında bayram sürecinde şeker, çikolata, hamur tatlıları, kurban etinin günlük tüketimindeki artış ve bayram öncesi mevcut diyet ve tedavilerine uymamasıyla acil birimlere çok ciddi sayıda başvurular oluyor" diyen Binici, bayramda diyabetli hasta gruplarında şeker koması ile bunun yanı sıra özellikle tuzlu, kırmızı et tüketimine bağlı hipertansiyon hastalarının da acil servislerde yoğunluğa neden olduğunu aktardı.

Bayram döneminde kırmızı et tüketimine bağlı gut hastalarının atakla hastanelere yoğun şekilde başvuruda bulunduğunu belirten Binici, "Kronik hastalığı olanlar bayram öncesi uyguladıkları diyet ve tedavilerine bayram süresince daha önem vermeli. Özellikle bayram sürecinde kırmızı et tüketimi ve tuz tüketimindeki artışa bağlı kalp yetersizliği olan hastaların acil birime başvurularında da artış oluyor." diye konuştu.

- "Kurban etiyle yapılan yemeklerde kesinlikle tuz kısıtlamasına gidilmeli"

Kurban etinin saklanması ve pişirilmesi esnasında yapılan yanlışlıklardan dolayı özellikle mide bağırsak problemleri gibi sorunların da baş gösterdiğini ifade eden Binici, şöyle devam etti:

"Diyabetik hastalar hamur işi şerbetli tatlılar, çikolata ve şekerlemeler yerine mevsimine uygun meyve tercih etmeli, sütlü tatlı tüketip mevcut diyetlerine dikkat etmeli. Hipertansiyonu olanlar mutlaka günlük tansiyon ilaçlarını düzenli almalı. Özellikle bu dönemde kurban etiyle yapılan yemeklerde kesinlikle tuz kısıtlamasına gidilmeli. Kolesterol yüksekliği olanlar bu dönemde normal diyet programına uymalı ve gündelik hayatta tükettikleri kırmızı et tüketimi miktarının üzerine çıkmamalı. Bunlara dikkat etmedikleri zaman ne yazık ki acil problemlerle hastanelerimize, polikliniklere başvuru sayısında ciddi artış oluyor."

Böbrek hastalarının özellikle tuz, kırmızı et ve su tüketiminde çok dikkat etmelerini isteyen Binici, "Bayramda şeker, çikolata ve tatlı ve kırmızı et tüketiminde normal insanlar arasında da bir artış var. Hatta kahvaltıda dahi kırmızı et tüketimini artıran nüfusumuz var. Özellikle bu dönemde etin bir gün buzdolabında dinlendirilerek ertesi gün mevsim sebzeleri ile ve pişirme yöntemlerine dikkat ederek, kararında tüketilmesini öneriyoruz." dedi


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