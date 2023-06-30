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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç çocuklu çiftin koruyucu ailesi olduğu kızları Funda, patende başarıya koşuyor

AA

Üç çocuklu çiftin koruyucu ailesi olduğu kızları Funda, patende başarıya koşuyor

ERZURUM (AA) - TALHA KOCA - Erzurum'da yaşayan üç çocuklu çiftin 11 sene önce koruyucu ailesi olduğu 12 yaşındaki Funda, kısa kulvar sürat pateninde (Short Track) iki üçüncülüğün ardından Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Palandöken ilçesinde yaşayan Müşerref ve Muammer Erdinç çifti, üç çocuğunu büyüttükten sonra koruyucu aile olmak için 2012'de Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurdu.

Erzurum'da korumaya alınacak çocuk olmadığı için bir müddet bekletilen Erdinç çifti, farklı bir ildeki çocuk esirgeme kurumunda yer kalmadığı için kente nakledilen Funda'nın koruyucu ailesi oldu.

Yaklaşık 11 yıldır Erdinç ailesiyle yaşayan Funda, 2 yıl önce başladığı kısa kulvar buz pateninde iki kez Türkiye üçüncülüğü elde etti, son olarak 26-30 Nisan tarihlerinde Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Şampiyonası'nda ise "junior" kategorisinde birinci oldu.

Funda'nın bu başarısı, hem koruyucu ailesini hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerini sevindirdi.

Koruyucu anne Müşerref Erdinç, AA muhabirine, Funda'yı ilk gördüğünde ona karşı derin duygular hissettiğini ve hiçbir zaman diğer çocuklarından ayırmadığını, ailecek çok sevdiklerini söyledi.

- "O benim küçük meleğim"

Funda ile 4 çocuklarının olduğunu belirten Erdinç, "Funda'dan önce çocuklarım bana abla diye hitap ederlerdi ama Funda beni ilk gördüğünde 'anne' diye bağırıp, kucağıma atlayarak sıkıca sarıldı. Ben gerçek annelik duygusunu onunla yaşadım. Onunla aramızdaki bağ çok farklı, o benim küçük meleğim." ifadelerini kullandı.

Funda'yı tekvando, yüzme ve bu gibi birçok spora yönlendirdiklerini ancak buz patenini çok sevdiğini anlatan Erdinç, "Onun hevesini görünce biz de gereken desteği verdik. Bugünlere gelmesine yardımcı olduk. O da Türkiye şampiyonu oldu." dedi.

Evlat edindirme sürecinde, "Funda'yı ilk gördüğümde sanki içimde bir şeyler oldu, resmen aşık oldum. Onu almak istediğimizi dile getirdik." diyen Erdinç, Funda'dan sonra evlerindeki neşenin daha çok arttığını vurguladı.

Ailecek Funda'ya çok iyi baktıklarını dile getiren Erdinç, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman ayrım yapmadık. O da bizi öz ailesi bildi. Büyüdükten sonra durumu öğrendiğinde bile herhangi bir olumsuz durum yaşamadı. Kardeşleri de onu bağrına bastı ve öz kardeşi olarak gördü. O büyürken ilk dişleri çıktığında, hastalandığında hiçbir şey gözetmeden, ayrım yapmadan gereken her şeyi yaptık. Onu kendi öz evlatlarımdan üsttün tuttuğumuz zamanlar oldu. Onu aldıktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamadık."

- "Bizim hedefimiz Funda'yı her zaman ileriye taşımak"

Antrenör Fatih Özden ise Funda'nın sürekli soru soran ve bir şeyler öğrenmek için çabalayan pırlanta gibi bir çocuk olduğunu söyledi.

Bu azim ve başarısıyla Funda'nın ileride çok iyi yerlere geleceğini işaret eden Özden, şöyle devam etti:

"Funda, çok kısa sürede 6-7 yıllık sporcularla, baş başa gidebilen bir potansiyele sahip. Bizim hedefimiz Funda'yı her zaman ileriye taşımak. Funda ile en büyük hayalimiz, 2026-2030 Olimpiyatları'nda bayrağımızı dalgalandırmak. Şimdi de yeni sezona hazırlanıyoruz. Sıkı bir kamp dönemi geçiyoruz, yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Günlük sabah ve akşam 6 saat antrenman yapıyoruz."

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