Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı başladı

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp çalışmaları için geldiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Kara yoluyla dün akşam saatlerinde Erzurum'a ulaşan mavi-yeşilli ekip, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk antrenmanını yaptı.
Hazırlıklar kapsamında bugün Karadeniz ekibi, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çift idman gerçekleştirdi.
Kondisyon ve koşu antrenmanı yapan mavi-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.