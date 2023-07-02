Erzurumlu gazi çok istediği şehitlikte görev yapıyor

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ERZURUM (AA) - TALHA KOCA - Isparta'da vatani görevini yaparken gittiği Diyarbakır'da mayın patlaması sonucu görme kaybı yaşayarak gazi olan Erzurumlu Yavuz Erzincanlı, Karskapı Şehitliği'nde titizlikle görev yapıyor.

Palandöken ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk sahibi 62 yaşındaki Yavuz Erzincanlı, 1985'te Isparta'da vatani görevi esnasında gittikleri Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde mayın patlaması sonucu yüzde 50 görme kaybı yaşadı.

Gazi olan ve sonraki süreçte farklı sektörlerde çalışan Erzincanlı, yaşamının geri kalan kısmında şehitlerin manevi hatırasına hizmet etmek için 1 yıl önce Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak, Karskapı Şehitliği'nde göreve başladı.

Kabirleri sulamadan otları biçmeye kadar şehitlikte gereken bakım onarım çalışmalarını yaz kış sürdüren Erzincanlı, şehitlikteki yaklaşık 250 bayrağı, her gün tek tek kontrol ediyor, lekelenen ve yıprananları elleriyle yıkayarak özenle koruyor.

Şehit yakınlarıyla da yakından ilgilenen Erzincanlı, kendisine şehitlikte çalışma fırsatı veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Erzincanlı, AA muhabirine, şehitlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ve elinden geldiği kadar iyi bir şekilde hizmet ettiğini söyledi.

61 yaşından sonra şehitlikte çalışmanın kendisine huzur verdiğini dile getiren Erzincanlı, vatan aşkıyla Allah ömür verdiği müddetçe hizmet edeceğini belirtti.

Erzincanlı, buradaki kuş suluklarını doldurmadan diktiği ağaçları sulamaya, kabir mermerlerinin tozlarını silmeden bayrakları kontrol etmeye kadar birçok işi yaptığını söyledi.

- "Burada 159 şehit, 1 gazi olmak üzere 160 kişiyiz"

Karskapı Şehitliği'nde 159 şehit mezarı olduğunu bildiren Erzincanlı, "Buraya ziyarete gelenler bana 'burada kaç şehit var' diye soruyor. Ben de 159 şehit, 1 gazi olmak üzere 160 kişiyiz diyorum. Elimden geldiği kadar burada yatan mübareklere hizmet ediyorum. Helali hoş olsun. Onlara ne yapsak azdır." şeklinde konuştu.

Yaz kış demeden görevini layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan Erzincanlı, şunları kaydetti:

"Tüm bayrakları her gün tek tek kontrol ediyorum. Malum çok fazla ağaç var. Ağaçlarda yuva yapan kuşlar, devamlı bayraklara bir şeyler döküyor. Ben de lekeli gördüklerimi temizliyorum. Bendeki bayrak aşkı çok ayrı bir duygu. Şehitlerimizin kanı ile sulanan ve rengini alan bayrağa ve şehitlere hizmet edeceğim ki onların şefaatlerinden faydalanayım."

Vatandaşlardan özel günlerde şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmelerini isteyen Erzincanlı, "Allah nasip etti bu yaşta şehitlerimize hizmet ediyorum. Bundan gurur duyuyorum. İnşallah ömrüm olduğu sürece de burada hizmet edeceğim." ifadelerini kullandı.

- "Bir süre sonra gözlerimin içe bakan kısmı açıldı"

Gazi olduğu 38 yıl önceki patlamayı anlatan Erzincanlı, birini kendisinin kullandığı 10 araçla göreve giderken mayının patlaması sonucu araçlarının şarampole devrildiğini belirtti.

Patlamanın ardından yaklaşık 1,5 yıl hastanelerde tedavi gördüğünü anlatan Erzincanlı, "15 gün yoğun bakımda kaldım. Uyandığımda gözlerimin görmediğini fark ettim. O an 'Allah'ım ben bu vaziyette Kur'an okuyamam, buna çok üzülüyorum' dedikten kısa bir süre sonra gözlerimin içe bakan kısmı açıldı." dedi.

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