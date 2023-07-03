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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 229,42 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 120,00 230,00 229,42 HTS Patates Kg 8,50 32,00 10,01 HTS Kuru Soğan Kg 9,50 35,00 10,69 HTS İnek Sütü Kg 11,50 12,20 12,00 HTS Tereyağı Kg 218,29 218,29 218,29 HTS Ayçiçek Kg 32,00 35,00 33,54 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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