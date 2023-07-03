ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 229,42 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|120,00
|230,00
|229,42
|HTS
|Patates
|Kg
|8,50
|32,00
|10,01
|HTS
|Kuru Soğan
|Kg
|9,50
|35,00
|10,69
|HTS
|İnek Sütü
|Kg
|11,50
|12,20
|12,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|218,29
|218,29
|218,29
|HTS
|Ayçiçek
|Kg
|32,00
|35,00
|33,54
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı