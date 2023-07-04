Yılport Samsunspor'un Erzurum kampı başladı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor, kamp çalışmaları için geldiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Dün Erzurum'a ulaşan kırmızı-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk antrenmanını yaptı.

Lig hazırlıklar kapsamında 27 kişilik kamp kadrosuyla ilk antrenmanını yapan Karadeniz ekibi, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde tek idman gerçekleştirdi. Kondisyon ve koşu antrenmanı yapan kırmızı-beyazlı ekip, 14 Temmuz'a kadar hazırlıklarına Erzurum'da devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.